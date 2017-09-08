Сочинские полицейские пресекли попытку ввоза в город крупной партии наркотиков

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В автомобиле 30-летнего приезжего из Свердловской области правоохранители обнаружили и изъяли около трех с половиной килограммов различных наркотических средств.

Сотрудники сочинской полиции для проверки документов на посту Магри остановили автомобиль под управлением 30-летнего жителя Свердловской области. В ходе беседы с водителем иномарки полицейские обратили внимание на то, что мужчина явно нервничает. Было принято решение о проведении досмотра транспортного средства.

В результате, в салоне автомобиля в подлокотнике между передними сиденьями полицейские обнаружили шесть полиэтиленовых пакетов, с порошкообразным и кристаллическим веществом. Еще восемь полимерных пакетов с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения правоохранители обнаружили под запасным колесом в багажнике машины.

Согласно проведенной экспертизе, изъятые вещества являются наркотическими средствами – производным N-метилэфедрона, массой свыше 1килограмма 400 граммов и индола, массой более двух килограммов.

В Отделе полиции задержанный пояснил, что нашел работу наркокурьера посредством сети Интернет и собирался сбыть запрещенные вещества на территории города-курорта.

В отношении подозреваемого следственным отделом УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В настоящее время задержанный арестован и помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю