На Кубани грабитель забил женщину монтировкой

/Криминал/

В правоохранительные органы Каневского района 12 сентября 2017 года поступило сообщение об обнаружении во дворе домовладения по улице Черноморской в станице Новоминской тела 45-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователем следственного отдела по Каневскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем при участии следователя-криминалиста и сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний сосед погибшей, который в ходе допроса дал признательные показания. По данным следствия, мужчина и погибшая проживали в одном домовладении на два хозяина. В ночь на 11 сентября 2017 года задержанный проник в дом к соседке с целью хищения у нее денежных средств, однако, обнаружив женщину в жилище, нанес ей один удар монтировкой в область головы. Потерпевшая выбежала во двор, между тем, догнав ее, злоумышленник вновь нанес ей не менее 5 ударов по голове. От полученных телесных повреждений местная жительница скончалась на месте в результате открытой черепно-мозговой травмы. Убив соседку, мужчина вновь вошел в ее домовладения, где похитил из кошелька банковскую карту, с которой обналичил деньги. Утром 12 сентября 2017 года в связи с тем, что женщина не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки, ее подруга прибыла к ней домой, где обнаружили погибшую, о чем сообщила в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием также будет дана юридическая оценка его действиям в части совершенного им хищения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю