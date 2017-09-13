Житель Анапы осужден за распространение порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних

/Криминал/

Суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем Анапской межрайонной прокуратуры, вынес приговор в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, с использованием сети Интернет).

В судебном заседании установлено, что 28 декабря 2015 года мужчина зарегистрировался в одной из социальных сетей под вымышленным именем «Юля Жданова».

В период с 17 по 25 октября 2016 года он вступил в переписку с сотрудником правоохранительных органов, выступающего в роли «закупщика», на предмет приобретения последним материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних за денежное вознаграждение, указав, что деньги необходимо перевести на счет абонентского номера.

24 октября 2016 года в рамках оперативно-розыскных мероприятий был осуществлен перевод денежных средств на указанный номер. После чего мужчина осуществил сбыт 104 фотофайлов путем их копирования в интернет-ресурс по хранению информации и сообщил «закупщику» соответствующую ссылку для скачивания порнографических материалов с изображением лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Указанные материалы порнографического содержания мужчина хранил на жестком диске своего ноутбука.

С учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, а также обстоятельства, отягчающего наказание - рецидив преступлений, суд назначил наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.