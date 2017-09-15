Госавтоинспекторы Сочи выявили факт перевозки особо крупной партии наркотиков

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На стационарном посту «Магри» госавтоинспекторы остановили автомобиль под управлением 28-летнего жителя города Омска, который вел себя подозрительно.

В ходе осмотра транспортного средства в вещах водителя правоохранители обнаружили и изъяли контейнер со свертками, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Также в машине были изъяты весы, устройство для вакуумной упаковки, пакетики для фасовки, мобильные телефоны и пластиковые карты.

Согласно проведенной экспертизе, содержимым свертков является наркотическое средство – «амфетамин», общей массой более 500 граммов.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что изготовил наркотик самостоятельно и приехал в Сочи с целью сбыта, путем закладок.

В настоящее время в отношении задержанного следственным отделом УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в особо крупном размере».

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю