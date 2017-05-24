В Славянском районе у пьяного закладчика нашли 30 свертков с наркотиками

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Сотрудники полиции по Славянскому району задержали мужчину в состоянии опьянения, который нецензурно бранился на улице.

Гражданин пояснил полицейским, что принял наркотик.

37-летнего жителя города Славянска-на-Кубани задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство».

В ходе личного досмотра в вещах задержанного полицейские обнаружили два полиэтиленовых свертка, с растительной массой светло-коричневого цвета. Помимо этого, в салоне автомобиля нарушителя в подлокотнике полицейские обнаружили пакет с 30 свертками, в которых находилось аналогичное вещество.

Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством – спайсом, общей массой более 20 граммов.

Задержанный пояснил, что нашел пакет с запрещенным веществом недалеко от мусорной свалки, после чего употребил наркотик в салоне своего автомобиля.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Славянскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю