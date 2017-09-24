Сотрудников полиции подозревают в хищении 77 миллионов рублей

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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтеров ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемые, занимая должности главного и ведущего бухгалтеров ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области, с июля 2015 года по август 2017 года, используя должностное положение и предоставленные служебные полномочия, совершили хищение путем присвоения вверенных им денежных средств в сумме свыше 77 миллионов рублей, предназначенных для нужд ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области, причинив ущерб в особо крупном размере.

Факт противоправной деятельности подозреваемых выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного управления по Ленинградской области с сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник: СК РФ