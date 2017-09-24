Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки заключен под стражу

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Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении 55-летнего местного жителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется убийство 5-летней девочки, тело которой было обнаружено накануне в принадлежащей злоумышленнику хозяйственной постройке.

В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину в содеянном, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного им особо тяжкого преступления. С его участием уже проведена поверка показаний на месте.

В настоящее время в целях закрепления доказательственной базы по уголовному делу следователями регионального управления СКР назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели убийства ребенка, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Источник: СК РФ