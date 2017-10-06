/Криминал/

Прокуратурой Тимашевского района в рамках осуществления надзора за исполнение законодательства в сфере противодействия распространению запрещенной информации выявлены в сети Интернет сайты со сведениями о продаже неодимовых магнитов, способных остановить или произвести несанкционированное вмешательство в работу приборов учета воды, газа, электричества.

Согласно жилищному законодательству граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям прибора учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

Кроме того, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов потребитель не вправе самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления) демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета.

Действия, направленные на несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета, подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 165 Уголовного кодекса РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

По заявлениям прокурора Тимашевского района судом ограничен доступ к шести интернет-сайтам, содержащим сведения о реализации неодимовых магнитов.

Работа в данной сфере продолжается.

Источник: пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края