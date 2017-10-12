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В Апшеронском районе перед судом предстанет женщина по обвинению в убийстве сожителя

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины, которая обвиняется в убийстве 41-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в одном из домовладений по улице Заречной в поселке Заречном Апшеронского района. По данным следствия, днем 16 июля 2017 года сожители находились дома, где совместно употребляли спиртные напитки. В ходе возникшего бытового конфликта мужчина ударил женщину по голове, после чего она взяла кухонный нож и нанесла удар в область грудной клетки сожителя. В результате причиненного ранения потерпевший скончался на месте. О совершенном преступлении обвиняемая сообщила соседке, после чего о случившемся были проинформированы сотрудники правоохранительных органов и скорой медицинской помощи.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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