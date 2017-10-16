Темрюкский "коноплевод" приговорен к реальному сроку заключения

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Полтора года в колонии общего режима проведет ранее судимый житель поселка Стрелка Темрюкского района за незаконное хранение марихуаны. Приговор районного суда вступил в законную силу накануне.

Анатолия С. задержали пограничники во взаимодействии с сотрудниками полиции в рамках межведомственной операции «Мак-2017» в середине июля. Кубанец на территории собственного домовладения занимался культивацией наркотического растения и хранением его частей. В ходе операции у мужчины, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за хранение наркотиков, было выявлено и изъято 18 грамм компонентов опасного растения. По российскому законодательству такой объем приравнивается к значительному размеру.

В отношении 48-летнего мужчины следователи отдела МВД России по Темрюкскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, по которому суд вынес обвинительный приговор.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю