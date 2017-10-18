В Белореченском районе мужчина подозревается убийстве своей сожительницы

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Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который подозревается в убийстве 36-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 16 октября сожители находились дома по улице Свердлова в городе Белореченске, где совместно распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им удар в область груди сожительницы. В результате причиненного проникающего ранения грудной клетки с повреждением сердца женщина скончалась на месте.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю