В Апшеронском районе мужчина подозревается в убийстве сожительницы

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Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 51-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в станице Тверской Апшеронского района. По версии следствия, вечером 11 ноября 2017 года вернувшийся домой мужчина обнаружил сожительницу в состоянии опьянения, что ему не понравилось, между тем, они стали распивать спиртное совместно. При этом он стал высказывать женщине претензии по поводу ее частого употребления алкоголя и беспорядка в доме. На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял кухонный нож и нанес им один удар в спину оппонентки, убив ее. После этого он позвонил знакомому, которому сообщил, что сожительница умерла, и попросил вызвать сотрудников скорой медицинской помощи, не сказав о совершенном им преступлении.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю