В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора организации по подозрению в невыплате заработной платы

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Автомагистраль», подозреваемого в невыплате заработной платы работникам указанной организации свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя на должности руководителя предприятия, осуществлявшего деятельность в сфере эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, с июля по декабрь 2016 года в полном объеме не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 59 сотрудникам. Между тем, у мужчины имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные нужды предприятия. В результате задолженность по зарплате перед работниками превысила 2 миллиона 187 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена. В данный момент организация проходит процедуру банкротства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю