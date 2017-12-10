В Новороссийске расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере

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В дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску обратилась местная жительница с сообщением о том, что она стала жертвой мошенника. Заявительница пояснила, что познакомилась с мужчиной, представившимся сотрудником одного из силовых ведомств, который за денежное вознаграждение обещал помощь при поступлении ее сына в один из престижных военных вузов города Санкт-Петербурга. После того, как женщина передала злоумышленнику более 200 тысяч рублей, он перестал выходить на связь", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника и задержали 22-летнего молодого человека по месту проживания в городе Новороссийске.

"При дальнейшей проверке доказана причастность подозреваемого еще к двум аналогичным фактам. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более миллиона рублей", - добавила И. Волк.

В настоящее время следственным отделом УМВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.