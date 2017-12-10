В Славянском районе под суд пойдет гражданин вовлекший несовершеннолетних в занятия проституцией

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Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в вовлечении в занятие проституцией (ч.1 ст.240 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2017 года обвиняемый, используя мобильный телефон, через интернет в одной из социальных сетей познакомился с девочкой. Не убедившись в ее совершеннолетнем возрасте, молодой человек предложил ей вступать в половую связь с мужчинами, пообещав в дальнейшем большой заработок. Поддавшись уговорам, она согласилась. Своими действиями обвиняемый вовлек несовершеннолетнюю в занятие проституцией.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю