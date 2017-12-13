В Новороссийске молодой человек предстанет перед судом по обвинению в совершении сексуального насилия

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 23-летней знакомой (п.«б» ч.2 ст.131, п.«б» ч.2 ст.132 УК РФ).

По версии следствия, вечером 24 августа 2017 года между обвиняемым и его знакомой возникла ссора, в ходе которой молодой человек на почве ревности стал высказывать в ее адрес оскорбительные выражения и угрозы убийством. Привезя девушку против ее воли к себе домой, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей не менее 10 ударов по лицу, шее и рукам. После этого он четырежды изнасиловал ее, а затем совершил иные насильственные действия сексуального характера. Между тем, утром следующего дня потерпевшей удалось позвонить знакомому и сообщить о произошедшем. Мужчина, в свою очередь, прибыл на место происшествия и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю