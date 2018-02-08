В Новороссийска сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу сумки по горячим следам

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Об исчезновении сумки с ценными вещами на сумму около шести тысяч рублей сотрудникам транспортной полиции сообщила проводница пассажирского поезда. Женщина рассказала, что обнаружила пропажу накануне очередного дальнего отправления. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что кража была совершена во время стоянки поезда на территории вагонного депо крупного транспортного предприятия. Выйти на след злоумышленника, совершившего тайное хищение чужого имущества, оперативникам помогли очевидцы описавшие мужчину, который несколько часов назад выходил из того самого вагона, где и была совершена кража. При этом гражданин явно нервничал и оглядывался по сторонам. Злоумышленником оказался 50-летний приезжий гражданин, периодически подрабатывающий на территории вагонного депо. В содеянном мужчина признался сразу. По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.

Напоминаем, в целях сохранности личного имущества, будьте внимательны и не оставляйте свои вещи без присмотра, даже на короткое время. Преступники не стоят на месте, с каждым годом изобретая новые системы совершения преступлений. Если в отношении Вас совершено преступление, постарайтесь, как можно скорее сообщить об этом в транспортную полицию. Чем меньше времени пройдет с момента совершения преступления, тем больше шансов у сотрудников полиции задержать злоумышленника по горячим следам.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте