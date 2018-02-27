В Армавире местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки

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В правоохранительные органы Армавира вечером 2 февраля 2018 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений по улице Шмидта тела 82-летней хозяйки дома с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователем при участии следователя-криминалиста краевого следственного управления СКР и сотрудников полиции установлена причастность к совершению указанного преступления 50-летней местной жительницы, которая была задержана. Установлено, что женщина была знакома с пенсионеркой, так как ранее оказывала услугу по осуществлению ремонта дома последней. По версии следствия, 2 февраля 2018 года с целью хищения денег злоумышленница под видом контроллера электросетей прибыла к пожилой женщине в надежде, что та ее не узнает. Войдя в дом и воспользовавшись моментом, когда хозяйка дома отлучилась, она достала из-под стола кухни хранящуюся там сумку с деньгами в размере 50 тысяч рублей. Между тем, в помещение вошла пенсионерка и узнала ее. Вооружившись шваброй и костылем, пожилая женщина попыталась пресечь ее противоправные действия. Однако в ответ обвиняемая нанесла несколько ударов фонарем по голове оппонентки, после чего задушила ее при помощи шнура. Похитив паспорт, банковскую карту, ювелирные украшения и деньги, злоумышленница скрылась. Вечером того же дня погибшую обнаружил знакомый, о чем сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в убийстве. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям обвиняемой в части совершенного ею хищения. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю