Полицейские Новороссийска изъяли из незаконного оборота более 400 литров алкоголя

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Сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В рамках работы по соблюдению административного законодательства полицейские проверили городские кафе и продуктовые магазины, расположенные в многоквартирных домах. В одном из торговых объектах 60-летняя местная жительница реализовывала пиво без соответствующих документов.

В отношении правонарушительницы полицейские составили административный протокол по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 400 литров алкоголя.

Кроме конфискации предмета правонарушения санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа.