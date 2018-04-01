Прокуратурой Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении недобросовестных застройщиков

/Криминал/

30 марта 2018 года, прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного 42-летнего К. и 32-летнего жителя Ростова-на-Дону Д.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с октябре 2014 по июнь 2016 К. и Д., а также третье лицо (в настоящее время объявлено в федеральный розыск) от имени юридического лица ООО «КСД» осуществляли строительство жилищного комплекса «Монако» на 228 квартир, расположенного в с. Агой Туапсинского района. Однако, начатое строительство решили осуществлять не за счет своих средств, а за деньги жителей края и других регионов страны, в связи с чем за указанные период мужчины привлекли по договорам долевого участия якобы на строительство жилищного комплекса 85 млн рублей.

С целью создания для граждан видимости строительства ЖК «Монако» ими было затрачено 34 млн рублей на возведение бетонных стен, а оставшиеся денежные средства похищены и расходованы на личные нужды.

Потерпевшими от рук недобросовестных застройщиков стали 46 доверчивых граждан из Краснодарского, Ставропольского краев, г. Москвы и Норильска.

В отношении обвиняемого К., который по версии следствия являлся организатором преступной схемы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу.

На имущество обвиняемых наложен арест.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-utverzhdeno-53