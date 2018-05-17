О ходе расследования уголовного дела об убийстве женщины в Мостовском районе

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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Мостовского района, который подозревается в убийстве 40-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Как сообщалось ранее, вечером 13 мая 2018 года подросток вместе с местными жителями проводил свой досуг в одном из кафе в поселке Псебай, после чего предложил 40-летней знакомой провести ее до дома. Со слов подозреваемого, по пути следования, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Первомайской, между ними возник конфликт, и в ходе ссоры подросток нанес удар камнем в область головы женщины, от которого она упала на землю, а после задушил. Местные жители, услышав крики и шум, вызвали сотрудников полиции, которые и обнаружили погибшую.

Между тем, на теле погибшей обнаружены иные телесные повреждения, о которых подозреваемый не сообщил. Для установления точной причины смерти женщины, а также характера повреждений (прижизненный либо посмертный) следователем назначены судебно-медицинская и генетические экспертизы.

С подозреваемым проведены первоначальные неотложные следственные действия, в настоящее время он находится под стражей. Устанавливается, имелись ли у него соучастники, в этом направлении проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователь проводит допрос свидетелей и родственников погибшей. Самым тщательным образом проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование находится на контроле у руководства следственного управления по краю.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю