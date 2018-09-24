“Не мучайте меня!”: Переезд Орбакайте больно ударил по Преснякову

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Сына певицы Кристины Орбакайте одолели журналисты. Молодому мужчине оборвали телефон с просьбой прокомментировать отъезд его родительницы на ПМЖ в Америку.

По словам Никиты, он впервые слышит об этом намерении матери. Отпрыска знаменитости так достала пресса, что он обратился к журналистам с просьбой оставить его в покое. “Я не знаю, не мучайте меня этими вопросами, ребят”, – приводит РЕН ТВ слова Никиты Преснякова.

Отметим, что информацию о скором переезде семьи Орбакайте на чужбину прокомментировал юморист Максим Галкин. Он очень удивился, когда узнал последние новости. “Это неправда, конечно нет. А где же она будет петь? Радовать публику. Она вернется! На ПМЖ она не собирается”, – цитирует знаменитость телеканал “Звезда”.

Источник: https://proua.com.ua/ne-muchajte-menya-pereezd-orbakajte-bolno-udaril-po-presnyakovu.html