Литературное объединение «Наше Слово» - встреча в рабочем режиме

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Литературные объединения стали неотъемлемой частью Баллионовской библиотеки. Здесь каждые выходные встречаются участники творческих союзов: с удовольствием читают новые стихотворения, работают над прозой, составляют планы, прорабатывают содержание новых журналов, альманахов.

Так, в субботу, 29 сентября, в читальном зале собрались члены литературного объединения «Наше Слово», которыми умело руководит Новороссийский поэт - Ярохович Михаил Алексеевич.

Встреча, как и положено, состояла из нескольких частей: проверка домашнего задания, выступления присутствующих гостей в формате свободной трибуны, работа с разнообразными формами стихосложения, напутствия и рекомендации.

Вы пишите стихи? Или прозу? Декламируете? А может быть, просто хотите познакомиться с творческими людьми Новороссийска? Приходите в Баллионовскую библиотеку. В отделе массовой работы Вам предложат расписание встреч творческих союзов и расскажут о каждом подробнее. Ждем Вас!

Источник: МБУ ЦБС