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Алексей Викторович Щусев - русский и советский архитектор.

Самое известное и замечательное его произведение - Мавзолей В. И. Ленина на на Красной площади в Москве. В своей работе Щусев опирался в основном на чувство, на интуицию, здравый смысл, жизненный опыт, знание ремесленной стороны дела. Он постоянно искал связь архитектурных форм с жизненными процессами, не считая застывшими ни те, ни другие. Как истинный художник, он пробовал себя в разнообразных формах архитектуры, находя удовлетворение в познании и выражении все нового и нового и не удовлетворяясь до конца.

9 октября к 145-летию архитектора Алексея Щусева в библиотеке-филиале №1 им. П.А. Павленко состоялся час искусства «Культовый зодчий Империй». На нем ребята из арт-школы «Гамма» узнали о жизни и творчестве мастера архитектуры.

Источник: МБУ ЦБС