В Президентской библиотеке прозвучала музыка эпохи перемен

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10 октября 2018 года в Президентской библиотеке состоялся очередной концерт музыкально-просветительского проекта «Музыка российской государственности», посвящённый эпохе царя-реформатора Александра II.

Александр II, правивший 26 лет, был не только освободителем крестьян – он модернизировал все сферы жизни государства и общества, в том числе и культуры. Строилась новая Россия! Создание Большого театра в Москве и Мариинского в Петербурге (назван в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны) дало огромный толчок в развитии музыкальной культуры – Вагнер и Верди начали писать оперы для российских императорских театров. Государь продолжил заложенную его отцом, Николаем I, традицию концертов на открытом воздухе в императорских резиденциях. Именно в 1840-х годах Павловский вокзал превращается в музыкальную Мекку для истинных ценителей музыки. Это погружение в обозначенную эпоху по традиции увлекательно вписал в музыкальную канву вечера историк Александр Мясников.

Как водится, порадовал высоким уровнем исполнения музыкальных произведений Международный симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Прозвучали наиболее значительные сочинения русских и зарубежных композиторов эпохи Александра II. Первое отделение концерта открыла музыка великих балетов, поставленных при участии Мариуса Ивановича Петипа, стоявшего у истоков русского балета. Полонез-мазурку из балета Минкуса «Пахита» исполнили воспитанники Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.

«Эти дети – завтрашние премьеры балетной сцены, - сказал ректор академии, Народный артист России Николай Цискаридзе, выступивший с пространным историческим экскурсом в историю русского театра и балета. – В том, что наша Академия отмечает в этом году своё 280-летие, есть немалая заслуга императоров. Если бы при их попечительстве не была создана система государственной поддержки обучения сценическим искусствам, если бы не получила развития благотворительность, то до наших дней вряд ли бы дошло то, что так ценится во всём мире. Эпоха государя Александра II важна для театра, и началась она в день его коронации. Не на пир поехал царь после церемонии – на открытие Большого театра в Москве. А потом появился и Мариинский театр в Санкт-Петербурге, строительство которого оплатила из своих средств императрица Мария Александровна – это в её честь он назван Мариинским. Как видим, театр был главным действующим лицом при дворе российских императоров».

Оба отделения также украсили блистательное сопрано выдающейся итальянской дивы, любимой певицы Ватикана и примы театра Ла Скала Кьяры Таиджи, проникновенный и глубокий бас солиста Ереванского оперного театра Ованеса Нерсесяна.

Несомненным потрясением для зрителей стало исполнение Станиславом Соловьёвым 1-й части Концерта для фортепиано с оркестром № 1 П. И. Чайковского в начале второго отделения музыкального вечера в Президентской библиотеке. Произведения Верди и Мусоргского исполнили Кьяра Таиджи и Ованес Нерсесян.

Организаторами цикла концертов «Музыка российской государственности» выступают Фонд международного фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством Марии Сафарьянц и Президентская библиотека. Проект «Музыка российской государственности» осуществлён с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Все мероприятия проходят в здании на Сенатской площади, 3.

Мероприятие транслировалось в режиме онлайн на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки