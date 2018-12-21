С земли на «небо»

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На звоннице, строящегося кафедрального собора Андрея Первозванного, установили главный колокол.

На колокольню был поднят самый большой колокол. Девятитонный груз с помощью специального крана был перенесен с земли на высоту более 15 метров. Присутствующие с трепетом наблюдали за поднятием колокола на звонницу, где его осторожно и бережно укрепили на месте. Впереди настройка колоколов с привлечением специалистов.

Планируется, что в течение ближайшего времени все работы по устроению колокольни будут закончены, и в Рождество Христово над Геленджиком впервые зазвучит полнозвучный голос всех шестнадцати соборных колоколов.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик