Состоялось официальное открытие памятника Евгению Волкову

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В Новороссийске 12 февраля состоялось открытие памятника губернатору Черноморской губернии Евгению Николаевичу Волкову.

На торжественном мероприятии глава города Игорь Дяченко выразил слова признательности всем, кто работал над созданием памятника, и отдельно поблагодарил автора работы, известного новороссийского скульптора Александра Ивановича Суворова и Владимира Синяговского, инициатора восстановления исторической справедливости(ред.-В.Синяговский 14 лет работал главой города-героя, ныне депутат Госдумы).

До недавнего времени личность Евгения Волкова, второго губернатора Черноморской губернии, чьим центром был Новороссийск, была известна лишь поклонникам истории, несмотря на то, что этот человек вложил много сил в развитие города. Первая бетонная набережная с тротуаром, проект водопровода из Цемесской долины в городские кварталы, открытие городского общественного банка - это лишь часть изменений в Новороссийске, связанных с четырьмя годами пребывания Волкова на посту губернатора.

- Теперь мы, новороссийцы, первыми воздали должное губернатору, генералу, интеллигенту и просто замечательному человеку Евгению Волкову. Имя выдающегося государственного деятеля, почетного гражданина города-героя Новороссийска вновь занимает достойное место среди славных имен наших соотечественников! - отметил в своем инстаграме глава города Игорь Дяченко.

Источник: http://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-20190212170729-462477/