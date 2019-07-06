Легендарная группа HI-FI едет в Кабардинку!

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Популярная группа станет звездным украшением Дня Кабардинки, который отпразднуют 20 июля.

Жемчужине Геленджика исполняется 183 года! Праздничный концерт по такому случаю начнется на набережной села в 20.00. Чтобы шоу смог посмотреть любой желающий, впервые будут установлены светодиодные экраны!

Яркими номерами торжество раскрасят лучшие творческие коллективы со всего Краснодарского края, будет даже световое шоу барабанщиков из Ростова-на-Дону! Фееричным завершением концерта в честь Кабардинки станет салют, после которого начнется зажигательная дискотека под звуки музыки молодой, колоритной кавер-группы из Москвы «Дикие».

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик