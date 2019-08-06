Как начиналась Северо-Восточная Русь: археологи изучили села с тысячелетней историей под Суздалем

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Ученые Института археологии РАН при поддержке фонда «История отечества» впервые изучили современные села Суздальского Ополья с почти тысячелетней историей: как показали исследования, села, основанные в XI-XII веках, стали основой Северо-Восточной Руси, пережили монгольское нашествие и до сих пор являются большими и устойчивыми поселениями.

«Это новый подход к изучению русских сел, тысячелетняя история которых специально никогда не рассматривалась. Есть такое представление, что единственные „узлы прочности“, раскрывающие преемственность исторического развития от древности до наших дней, — это старые русские города. Ранее считалось, что сеть сельских поселений была неустойчива и территории современных сел неинтересны для археологического изучения. Мы впервые проследили реальную историю конкретных поселений, которые сложились в самом начале формирования Руси и в течение столетий обеспечивали стабильность и благосостояние центральных областей государств», — сказал Николай Макаров, директор Института археологии РАН.В XII веке в Волго-Окском междуречье формируется новый политический центр Руси, бросивший вызов Киеву и Новгороду. Северо-Восточная Русь становится процветающей областью с многочисленными городами, владимирские князья — наиболее влиятельные политические фигуры на общерусской сцене. Но предыстория возвышения Северо-Восточной Руси, факторы, которые обусловили ее неожиданный и стремительный подъем, до сих пор недостаточно прояснены: в летописях они получили скудное освещение. Археология позволяет проследить историю освоения центра Северо-Восточной Руси, формирования в этих местах новых поселений и новых типов хозяйства.



Суздаль, один из двух старейших городов Северо-Восточной Руси, возник на возвышенности с исключительно плодородными землями, которые были полностью очищены от леса средневековыми земледельцами и получили название «Ополье». В отличие от большинства средневековых поселений X-XI веков, которые группировались возле водных путей, все территория Суздальского Ополья уже в конце I тысячелетия была покрыта сетью очень больших поселений, причем площадь некоторых достигала 15-19 гектаров и превышала размеры средневековых малых русских городов. Часть этих поселений прекратила свое существование, но некоторые села существуют до сегодняшнего дня. Именно они стали объектом изучения археологов, которые с 2001 года исследуют средневековые поселения Суздальского Ополья.



Для исследований 2019 года были выбраны четыре села возле Суздаля, которые впервые упоминаются в земельных грамотах 1530-1550 годов: Гнездилово, Вышеславское, Туртино и Глебовское. По данным письменных источников известно, что они в это время представляли собой крупные поселения с собственными сельскими старостами, приходскими храмами и священниками. Три из них были во владении суздальского архиерейского дома (Гнездилово, Туртино, Глебовское), и одно — во владении суздальского Покровского монастыря (Вышеславское).



Археологи заложили большие разведочные шурфы в разных частях поселений. Эти работы показали, что история этих сел начинается в домонгольскую эпоху, причем все четыре села изначально формировались как большие поселения, площадь которых во второй половине XII - XIII веков составляла от 8 до 15 гектаров. Средневековые поселения в Гнездилове и Вышеславском располагались в верховьях оврагов: очевидно, находившиеся здесь родники служили источником водоснабжения.



Как отмечают археологи, на памятниках не обнаружено больших перерывов в их развитии во второй половине 13-14 века — это свидетельство того, что все четыре поселения пережили монгольское нашествие.



«Часть поселений, сложившихся при суздальских князьях в 12 веке, выдержала удар. Вероятно, они были сожжены, скорее всего, часть населения была уничтожена или угнана, но эти села довольно быстро восстановились. Здесь нет следов столетнего разрыва, который хорошо виден во Владимире, где слой второй половины 13-14 века отсутствует почти повсеместно. Города как будто нет: соборы стоят, в документах он упоминается, а найти какие-то археологические следы жизни Владимира в это время довольно трудно», — отметил Николай Макаров.



Также археологи смогли проследить, как изменилась пространственная организация сел в XVIII веке: их территория расширилась и сформировалась новая планировка с расположением усадеб вдоль широких улиц. Участки, занятые усадьбами в предшествующее время, частично оказались за пределами застройки на открытых пространствах в центре села.