Модест Корф: одноклассник Пушкина, мемуарист, директор Императорской публичной библиотеки

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23 сентября 2019 года исполняется 219 лет со дня рождения русского государственного деятеля Модеста Андреевича Корфа, оставившего потомкам мемуары и исторические труды, посвящённые императорам Петру I и Николаю I, реформатору Михаилу Сперанскому и др. С этими материалами и воспоминаниями о самом Корфе можно ознакомиться на портале и в электронном читальном зале Президентской библиотеки.

Один из лучших учеников самого первого знаменитого «пушкинского» выпуска Царскосельского лицея барон Корф уже в процессе обучения подавал большие надежды. Известный российский филолог Яков Грот в книге «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» (1887) писал о нём: «Пушкин, князь Горчаков, Вальховский и барон Корф, – вот имена, которые всех чаще произносились у нас, когда заходила речь о прошлом лицея; про трёх последних говорили, что они идут в гору».

В 1817 году Модест Корф окончил лицей с серебряной медалью и начал стремительное восхождение по служебной лестнице. Будучи лично знакомым с Николаем I, Модест Андреевич был привлечён к работе во II отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, где разворачивалась масштабная работа по систематизации законодательства под руководством графа М. М. Сперанского. В течение пяти лет Корф помогал Михаилу Михайловичу и прошёл под его началом хорошую школу в области администрирования и права.

Модест Андреевич посвятил своему наставнику один из лучших трудов «Жизнь графа Сперанского» (1861), где он анализирует причины быстрого восхождения графа на государственный Олимп и охлаждения к нему со стороны сильных мира сего: «Предлог к неприязни со стороны высших чиновников всегда был готов: опасение вредных последствий от реформ, быстро следовавших одна за другою. Позже он (Сперанский) сам говаривал, что ненависть есть действительнейшая из всех пропаганд. Кабинетный труженик, занятый более делами, нежели людьми, не разглядел, при всей своей прозорливости, расставленные ему сети, не подумал, что против таких замыслов мало одного презрения».

В 1831 году Корф был назначен управляющим делами комитета министров. Николай I между тем видел в Модесте Корфе преемника Сперанского, и когда тот умер, Корф занял должность государственного секретаря.

«Должность свою государственного секретаря, – делится Яков Грот своими воспоминаниями о бароне Корфе, с которым его свела судьба на государственной службе, – он умел окружить каким-то особенным блеском; пользуясь милостью и доверием Государя, умел приобрести авторитет в глазах самых влиятельных членов государственного совета. В отношении к своим подчинённым он был добрым и любящим начальником; от высшего до низшего все могли ожидать справедливого внимания к своим трудам и готовности помочь каждому в их нужде. Порядок делопроизводства был доведён до совершенства; дела решались безостановочно».

В 1843 году Корф был назначен членом государственного совета, а затем и негласного комитета для надзора за книгопечатанием. Цензорские обязанности на Корфа возложил лично Николай I, а сам Корф охотно их принял, ибо, как заметил Герцен: «Модест Андреевич всего больше любит цензуру».

Будучи занятым на государственной службе, Модест Андреевич находил время и на творчество: он оставил потомкам интереснейшие мемуары и ряд литературных портретов выдающихся соотечественников, издавал книги, печатался в столичных журналах. К примеру, в журнале «Русская старина» за апрель 1900 года было опубликовано сочинение «Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа». Здесь автор даёт исчерпывающую характеристику И. Н. Скобелеву – коменданту Петропавловской крепости, дослужившемуся от рекрута до генерала: «По тону своему и своей личности он принадлежал к числу тех исключительных натур, которым, под предлогом свойственной солдатам откровенности и некоторой дерзости, позволяется говорить и делать многое, чего не вынесли бы от других».

18 октября 1849 года Корф был назначен директором Императорской публичной библиотеки, которая к его приходу находилась в упадке и требовала преобразований. За время своего директорства «Корф успел создать такой дом науки, который если ещё не первый в мире по своему богатству, то, конечно, первый по своему устройству и особенно по той либеральности и приветливости, с которой принимаются и удовлетворяются многочисленные его посетители от первого вельможи до крепостного человека». В то время Императорская публичная библиотека была единственной бесплатной библиотекой в Петербурге, открытой для всех желающих, кроме учеников средних учебных заведений, нижних военных чинов и слуг в ливреях.

На всех должностях, выпавших на его долю, Модест Андреевич трудился усердно, служил верой и правдой, что окончательно подорвало его здоровье, и он умер в неполные 50 лет.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки