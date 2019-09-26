В Президентской библиотеке дан старт юбилейной олимпиаде «Россия в электронном мире»

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Президентская библиотека объявила старт десятой ежегодной интерактивной олимпиады «Россия в электронном мире». Учащиеся 10–11 классов общеобразовательных школ и студенты средних профессиональных образовательных учреждений в России и за рубежом могут зарегистрироваться на сайте олимпиады и проверить свои знания по истории, обществознанию и русскому языку.

С сентября 2019 года по март 2020 года старшеклассники будут выполнять задания в рамках трёх этапов олимпиады, два из которых пройдут дистанционно. Последний этап, по сложившейся традиции, даёт участникам возможность проверить свои знания в очном формате. Самые способные школьники встречаются на площадках электронных читальных залов Президентской библиотеки, работающих во всех 85 субъектах Российской Федерации.

Главным нововведением 2019 года в рамках олимпиады стало появление четвёртой дисциплины «Русский язык как иностранный», рассчитанной на иностранных граждан старше 14 лет, изучающих русский язык. Соорганизатором нового предмета олимпиады выступает Санкт-Петербургский государственный университет.

Президентская библиотека ведёт большую работу по поддержке призёров и победителей олимпиады. Лучшие участники получают дополнительные баллы при поступлении в вузы России.

Задания для олимпиады разрабатываются, в том числе, на основе материалов фонда Президентской библиотеки, с которыми любой пользователь может познакомиться на портале учреждения. Попробовать свои силы, потренироваться, ознакомиться с типами и уровнем вопросов школьники могут в разделе «Архив» на сайте олимпиады, где представлены задания за все годы её существования.

В прошлом учебном году в олимпиаде приняли участие более 6000 школьников из 79 субъектов Российской Федерации, а также семи зарубежных стран: Украины, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана. В разное время задания олимпиады также решали ребята из США, Алжира, Турции. Всего с 2010 года в проекте, цель которого – обращение учащихся к источникам по истории России, теории и практике российской государственности, приняли участие около 200 тысяч учеников из России и зарубежных стран.

Победители и призёры олимпиады поступают в самые престижные российские вузы. «Я поступила именно туда, куда и мечтала. Это Высшая школа экономики, Москва, факультет мировой экономики и мировой политики», «Учусь на бюджете на Восточном факультете СПбГУ, на направлении «История Китая» (китайский и японский языки). На наш профиль поступили только олимпиадники, поэтому победа в олимпиаде помогла мне поступить на Восточный!», «Огромное спасибо организаторам вашей олимпиады. Ваша олимпиада – особенная», – отмечали победители олимпиады «Россия в электронном мире» прошлых лет.

Подробная информация об участии в мероприятии размещена на сайте http://olympiada.prlib.ru/, также можно обращаться в научно-образовательный отдел: (812) 305-16-51, olympiada@prlib.ru.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки