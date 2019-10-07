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С 1 по 14 октября при поддержке Минкультуры России и Министерства просвещения России стартовал всероссийский культурно-образовательный проект «Культурный марафон», который знакомит школьников с мировой и отечественной культурой.

Библиотека-филиал № 17 МБУ ЦБС г. Новороссийска присоединилась к проекту и проведет в октябре для учеников СОШ № 26 занятия по архитектуре и кино.

На занятиях по архитектуре дети попробуют проявить «архитектурное мышление», представить в своем воображении пространство: длину, ширину, объем, количество людей, которое может там поместиться, способы его использования, холодно в нем или жарко, светло или темно, а также в своем же воображении это пространство изменить, сделать больше или меньше, светлее или темнее.

На занятиях по кино сотрудники библиотеки не просто проведут мероприятие, чтобы обогатить взгляд ребенка на кинематограф, но и помогут освоить аналитические и синтетические процедуры мышления, научиться управлять собственным вниманием и вниманием другого человека, фокусироваться на деталях, видеть мир в разнообразии и многообразии вещей.

А с 1 по 14 ноября участники занятий пройдут мультимедийный онлайн-тест, с интерактивными заданиями, который не проверяет знания, а знакомит с богатством мировой культуры. Детям будет предложено послушать музыкальные композиции, посмотреть отрывки из фильмов и ответить на вопросы.

Источник: ЦГБ им. Баллиона