/Культура/

Культурно-образовательный проект «Культурный марафон»

С 1 по 14 октября при поддержке Минкультуры России и Министерства просвещения России стартовал всероссийский культурно-образовательный проект «Культурный марафон», который знакомит школьников с мировой и отечественной культурой.

Библиотека-филиал № 17 МБУ ЦБС г. Новороссийска присоединилась к проекту и проведет в октябре для учеников СОШ № 26 занятия по архитектуре и кино.

На занятиях по архитектуре дети попробуют проявить «архитектурное мышление», представить в своем воображении пространство: длину, ширину, объем, количество людей, которое может там поместиться, способы его использования, холодно в нем или жарко, светло или темно, а также в своем же воображении это пространство изменить, сделать больше или меньше, светлее или темнее.

На занятиях по кино сотрудники библиотеки не просто проведут мероприятие, чтобы обогатить взгляд ребенка на кинематограф, но и помогут освоить аналитические и синтетические процедуры мышления, научиться управлять собственным вниманием и вниманием другого человека, фокусироваться на деталях, видеть мир в разнообразии и многообразии вещей.

А с 1 по 14 ноября участники занятий пройдут мультимедийный онлайн-тест, с интерактивными заданиями, который не проверяет знания, а знакомит с богатством мировой культуры. Детям будет предложено послушать музыкальные композиции, посмотреть отрывки из фильмов и ответить на вопросы.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

Трамп заявил о способности «стереть с лица земли» экономику Турции

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Эрдоган не исключил новой турецкой операции в Сирии

Трамп захотел вывести США из войны в Сирии

Электросамокаты под контроль?

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!