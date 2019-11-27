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Привлекательность и эффективность объемных букв

Объёмные буквы являются эффективным вариантом наружной рекламы. В настоящее время они встречаются повсюду: перед входом в рестораны или магазин, на фасадах различных зданий и учреждений.

Обычно изготавливаются из металла или пластика. Что оказывает влияние на варианты расположения конструкций. К примеру,  для крыш подойдут металлические буквы, а для фасадов – буквы из пластика. Также есть возможность объединить их с баннерами или световыми коробами. Для большей выразительности, объёмные буквы подчеркиваются неоновыми или светодиодными лампами. Они хорошо просматриваются в вечернее и ночное время суток.

Где заказать объёмные буквы?

Чтобы заказать изготовление объёмных букв, достаточно перейти на страницу https://www.dvigtorg.ru/obemnye-bukvy/. Компания ДвигТорг предоставляет услуги по изготовлению наружной рекламы в Москве и области. Наличие большого опыта, профессионализма и использования качественных материалов позволяет рассчитывать на получение качественного результата. Специалисты компании готовы приступить к изготовлению рекламных конструкций разных сложностей и конфигураций, разработать и создать новые рекламные продукты, воплотить в реальность любые дизайнерские замыслы. Услуги предоставляются по доступной стоимости.

Преимущества объёмных букв

Речь идёт о достаточно эффективном и доступном формате внешней рекламы. Изделия выглядят привлекательно, обращая на себя внимание покупателей. Следующее весомое преимущество заключается в многообразии размеров и форм. Объемные буквы могут создаваться при помощи выбранного шрифта или отличаться оригинальной формой.

Преимущества объемных букв следующие:

  • привлечение внимание даже со значительного расстояния;
  • для изготовления могут использоваться различные материалы;
  • возможность установки подсветки для лучшей видимости в вечернее и ночное время;
  • изготовление букв разного размера, формы и дизайна;
  • качественные изделия отличаются продолжительным сроком службы;
  • лёгкий и простой уход.

Чтобы заказать изготовление объёмных букв и другой наружной рекламы, стоит обратиться к профессионалам dvigtorg.ru. Они помогут выбрать концепцию, дизайн и материалы будущих изделий. Заказ будет выполнен в указанные сроки и на выгодных условиях.

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Категория: Новости / Культура

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