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И заиграет "Симфония Новороссийска"!

В городе-герое Новороссийск появился первый симфонический оркестр "Симфония Новороссийска". Инициатором его создания выступила Юлия Косякова. На прослушивания приглашаются музыканты, в том числе преподаватели музыкальных школ и училища.

"Мы хотим подарить жителям и гостям города Новороссийска минуты счастья общения с классической музыкой, - поделилась Юлия Косякова. - В планах оркестра первая премьера в начале апреля!"

График прослушиваний уточняйте по телефону +7 988 769 37 77.

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Категория: Новости / Культура

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