Сталинградская битва. Информационный лекторий

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Городской профсоюзный комитет работников отрасли «Культура», совет ветеранов г. Новороссийска, Центральная городская библиотека им. Э. Э. Баллиона представляют информационный лекторий «Музыка, литература, кино, живопись времен ВОв и послевоенных лет», посвященный 75-летию со Дня Великой Победы.

С сентября 2019 по май 2020 года на базе читального зала Центральной библиотеки им. Э. Баллиона будут проходить свободные для посещения встречи с читателями, жителями и гостями города.

Шестая встреча была организована 26 февраля и проходила в рамках библиотечного марафона «Страницы бессмертной славы», и была посвящена Сталинградской битве.

2 февраля исполнилось 77 лет со Дня окончания одной из самых судьбоносных битв в истории человечества. В этот день 1943 года был совершен первый и решающий шаг на пути к освобождению русских земель от немецких захватчиков - завершение грандиозной битвы на Волге. Этот переломный момент в Великой Отечественной войне положил начало контрнаступлению советских войск.

Лектор, Ковалюк Сталина Ивановна, подготовила информационный материал, который перемежался с тематическими видеоклипами. Были прослушаны композиции: «Поклонимся великим тем годам», «Растёт в Волгограде берёзка», «Женька» и другие.

Помимо этого Сталина Ивановна зачитывала воспоминания женщин-героев: лётчиц, медсестёр, партизанок о Сталинградской битве, тем самым рекомендуя гостям мероприятия и чтение мемуаров о переломном сражении в ходе Великой Отечественной войны.

Источник: Центральная городская библиотека им. Э. Э. Баллиона