У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

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Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина заразилась коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации телеграм-канала, Бабкина сдала положительный текст на коронавирус еще 1 апреля.

Певицу госпитализировали с подозрением на пневмонию из ее квартиры в Брюсовом переулке в Москве.

Как сообщал «Рамблер», ранее в понедельник из медицинского центра в Коммунарке выписали народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который лечился от вызванной коронавирусом двусторонней пневмонии. Его последний тест на вирус показал отрицательный результат. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/starlife/43971566/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink