Раскрывая сердце Истине, Доброте, Терпению

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Художницу Татьяну Виноградову всю жизнь интересовали вечные вопросы бытия. В поисках разгадок она покинула родину и уехала на древнюю индийскую землю.

Но ответы на свои вопросы она нашла совсем не там, где искала. Эти ответы помогли ей по-новому взглянуть на собственную жизнь и на искусство.

Татьяна родилась в старинной Костроме. Она потеряла отца, когда ей было всего 12 лет. Мать приложила много усилий, чтобы в одиночку вырастить дочь и сына. Стараясь ни в чём не огорчать маму, девушка усердно училась и начала заниматься рисованием. Постепенно стало понятно, что у неё есть талант к живописи. В училище Татьяна овладела азами изобразительного искусства, после чего продолжила образование в вузе и стала учителем рисования. Позднее она выставляла свои работы на многих выставках в России и Польше.

В попытке найти ответы на беспокоившие её духовные вопросы Татьяна заинтересовалась йогой. Надеясь найти разгадки в древней культуре, она уехала в Индию. Посещая буддийские святыни, художница чувствовала, что за поверхностной красотой древних фресок, скульптур и зданий кроется глубокое духовное содержание. Но до определённого момента это содержание ей не открывалось.

Всё изменилось в 2007 году, когда Татьяна познакомилась с методом самосовершенствования Фалунь Дафа, который был представлен широкой общественности в 1992 году в Китае. Так, приехав в поисках ответов в Индию, она совершенно неожиданно нашла их, начав заниматься китайской практикой самосовершенствования.

«Я почувствовала, что это именно то, что искала всю свою жизнь, – вспоминает Татьяна. – Фалунь Дафа не только раскрыл мою душу, но и дал совершенно новый взгляд на художественное творчество». К ней пришло понимание того, что основной принцип Фалунь Дафа «Истина-Доброта-Терпение» незримо присутствует во всех проявлениях жизни, в том числе, и в живописи.

Фалунь Дафа включает в себя нравственное самовоспитание человека и выполнение пяти комплексов упражнений. Он впитал в себя культуру тысячелетий, но полностью подходит для современного человека.

Каждое утро Татьяны начинается на берегу моря с чтения книг Фалунь Дафа и медитации. Она старается применять принципы Фалунь Дафа во всех областях жизни.

Постепенно её душа и тело пришли в гармонию. Невероятно, но в результате занятий творческие навыки тоже улучшились. Татьяна говорит, что многие аспекты как художественного мастерства, так и мастерства учителя рисования, стали ей доступны только после многолетней практики Фалунь Дафа. Внутреннее спокойствие, которое дала ей практика, оказало большое влияние на все стороны жизни, в том числе на занятие живописью и преподавание.

По мнению Татьяны, у каждого творения художника есть душа. По-настоящему хорошее произведение искусства способно изменить состояние человека: гармонизировать окружающее пространство, возвысить и успокоить душу.