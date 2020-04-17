О церковных реликвиях и их хранителях рассказывает виртуальный тур Президентской библиотеки

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В канун самого радостного и самого почитаемого в православном мире праздника Светлого Христова Воскресения, отмечаемого в 2020 году 19 апреля, Президентская библиотека приглашает ознакомиться с виртуальным туром по выставке «Хранить веру православную: история церковных музеев. К 1030-летию Крещения Руси», работавшей в историческом здании Синода на Сенатской, 3 в 2018 году.

На портале Президентской библиотеки можно исследовать раритеты из Музея- древлехранилища Александро-Невской Лавры и ризницы Смольного собора: предметы церковного быта XVIII–XIX веков, в том числе иконы, выполненные в разных техниках и из разных материалов, детали архиерейского облачения, антиминс (плат со вшитой в него частицей святых мощей) второй половины XVIII века и многое другое.

Благодаря материалам, представленным в экспозиции, посетитель найдет для себя ответы на вопросы: как на протяжении веков удалось сохранить уникальные церковные реликвии, как и почему возникла необходимость создания первых церковных музеев, как складывалась их судьба в разные периоды истории нашей страны, кто стоял у истоков этого большого и важного начинания.

Историю церковных музеев-древлехранилищ рассказывают редкие архивные документы, книги, научные монографии, периодические издания и каталоги церковных собраний XIX века.

Экспозицию сопровождают уникальные снимки из фонда Президентской библиотеки. Это работы фотографа Императорской Академии художеств и признанного мастера русской архитектурной фотографии И. Ф. Барщевского, а также пионера русской цветной фотографии С . М . Прокудина-Горского.

Выставка «Хранить веру православную: история церковных музеев. К 1030-летию Крещения Руси» стала ещё одной экспозицией, которая переместилась из реального пространства в цифровое. На портале Президентской библиотеки также представлены виртуальные туры по выставкам «Конструктор и автомат: путь великого мастера. К 100-летию М. Т. Калашникова», «Памятники книжной культуры: от бумаги к цифре», «Путешествие из Петрограда в Москву. 1918: к 100-летию переезда советского правительства и переноса столицы в Москву», «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны», «„Спасающий меч революции“: Чекист в жизни, кино и литературе», «Больше чем игра: к Чемпионату мира по футболу в России» и другим.

На портале учреждения можно удаленно посетить легендарный крейсер «Аврора», Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, музей «Кобона: Дорога жизни» , музей «А музы не молчали…» , и даже побывать в Крыму в Доме-музее известного писателя и журналиста Юлиана Семёнова.

Посетители портала Президентской библиотеки, находящиеся в любой точке мира, могут совершить экcкурсию по историческому зданию Синода, где в наши дни располагается современный многофункциональный культурно- просветительский и научно-образовательный центр, посетить зал Конституции с постоянной экспозицией, посвящённой главному документу Российской Федерации, ознакомиться с новыми материалами постоянно пополняющейся интерактивной экспозиции, рассказывающей о революционных событиях в Петрограде.

Источник: https://www.prlib.ru/