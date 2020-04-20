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Это книга о девочке, что жила в блокадном Ленинграде и стала знаменита на весь мир благодаря своему страшному дневнику. Дневнику, в котором она заполнила всего 9 страниц. И который стал одним из главных скорбных символов Великой Отечественной войны.

На странице сообщества ВКонтакте Молодежной библиотеки им. М. Горького18 апреля опубликован буктрейлер «Жила, была». Это работа для краевого конкурса буктрейлеров «В книжной памяти все подвиги войны».

Источник: ЦГБ им. Баллиона