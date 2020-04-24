Виртуальная викторина «По страницам войны»

/Культура/

Годы Великой Отечественной войны - одни из самых страшных в истории «государства Российского».

Слёзы, боль, страх - «символы» того времени. И одновременно с ними - мужество, радость, гордость за себя и свою страну. Тогда люди поддерживали друг друга, боролись за право жизни, за мир на земле - в этом им помогало искусство.

Множество по-настоящему гениальных литературных, музыкальных произведений появилось в то непростое время. И об этом решили напомнить сотрудники отдела массовой работы Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона и предложили своим читателям виртуальную викторину «По страницам войны».

В тесте содержится 10 вопросов о разножанровых произведениях XX века. Пройдя викторину, участник сможет не только определить свой уровень знаний, но и вспомнить замечательные повести, рассказы, стихотворения и музыкальные композиции о Великой Отечественной войне.

Источник: ЦГБ им. Баллиона