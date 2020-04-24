Краснодарский художник примет участие в международном фестивале уличного искусства «Культурный код»

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Подведены итоги конкурса на право участия молодых художников в международном фестивале «Культурный код» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей » и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Конкурс проходил в формате онлайн с 26 марта по 16 апреля.

«Критерии участия в конкурсе были достаточно высоки: наличие профессионального опыта, владение различными приемами и техниками росписи, например, баллончиками с краской, кистью, валиком. Учитывали мы и наличие собственного уникального стиля. Заявки на конкурс подали художники разного уровня подготовки и из разных субъектов России – Амурской, Иркутской, Новосибирской и Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы», – прокомментировал Сопредседатель Центрального штаба ОНФ,генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Имена художников фестиваля определял экспертный совет проекта «Культурный код». В него входят: исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева, руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих, член Российской академии художеств, российский художник, граффитист Александр Купалян и художники, граффитисты – Филипп Дульмаченко, Rasko, Илья Робе и Иван Фанс.

«Мы увидели много действительно профессионально исполненных работ и любовь к своему делу. Я очень хочу, чтобы произведения художников фестиваля «Культурный код» несли в себе не только эстетическую красоту, но и положительную информацию. Считаю, что в фестивале есть место такой важной теме как природа и защита животных», – поделился впечатлением член экспертного совета, российский художник, граффитист Александр Купалян.

«Из большого числа поступивших заявок необходимо было отобрать лучших мастеров своего дела. Задача непростая, так как каждый художник имеет свой уникальный стиль и нацелен на свою определенную аудиторию. Идея не только в том, чтобы представить на фестивале различные стили и направления от опытных художников уличной волны, многих из которых благодаря прошлому фестивалю я знаю лично. Важно также не забывать, что работы должны получить положительную оценку в обществе и стать центром притяжения не только для жителей города или микрорайона, но и для фанатов уличного искусства по всему миру», – подчеркнула член экспертного совета, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева.

По итогам конкурса молодых художников к участию в фестивале «Культурный код» приглашены как уже известные художники-граффитисты, так и молодые имена в этом направлении:

?Дмитрий Аске (Москва);

?Коллектив «BrainMash» (Новосибирская область);

?Артем STFNV (Москва);

?Степан 310 (Москва);

?Bozik (Республика Татарстан);

?Стас SHEM (Москва);

?Рустам Qbic (Республика Татарстан);

?GOOZE ART (Краснодарский край);

?Павел OREZ (Амурская область);

?Василий LST (Иркутская область);

?Виктор SPLASH (Санкт-Петербург).

Примеры работ художников можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/AkJUA42kMO3C_Q.

?Рекомендованы к участию в фестивале в качестве ассистентов: Тимур Brazil, Павел Viruz, Шахов Максим, Котлованов Михаил (Челябинская область), Радик Мусин (Москва), Максим Кома (Московская область), команда «Chill Art» (Ставропольский край), Валиева Ясмин и Илюшкина Полина (Республика Татарстан).

Состав художников формируется не только по итогам конкурса – также в проекте примут художники из мирового сообщества граффитистов, которые будут рекомендованы экспертным советом и организаторами проекта. На данный момент принять участие выразили желание уже более 60 художников из разных стран (Италия, Испания, Мексика, Нидерланды, Канада и др.).

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Инициатор проекта – Фонд поддержки и развития современного искусства.

Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.

Источник: АНО «Россия – страна возможностей»