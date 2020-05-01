Памятник врачам-героям в Новороссийске

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В Новороссийске может появиться памятник врачам-героям, спасающим людей от коронавируса.

«Я призываю всех творческих жителей Новороссийска принять участие в конкурсе эскизов на лучший проект памятника врачам-героям, спасающим людей от COVID-19. И тогда, возможно, именно в Новороссийске будет установлен монумент», - говорит один из инициаторов возведения памятника врачам-героям, спасающим людей от коронавируса, предприниматель и филантроп Игорь Рыбаков, добавляя, что уже сейчас идет обсуждение места, где в городе может быть возведен памятник.

«Врачи, спасающие людей от Covid-19, представляют собой настоящих героев времен войны. Медработники, чья работа связана с милосердием и огромной ответственностью, – воины, рискующие жизнью своей и своих близких. И памятник, который будет воздвигнут всем врачам-героям, позволит помнить о героизме десятков тысяч человек, станет данью уважения за те подвиги, которые совершают сегодня врачи. Для города это будет знаковое и памятное место», - говорит Игорь Рыбаков, напоминая о том, что для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить свой проект на конкурс: www.врачи-герои.рф.

«Пять авторов лучших проектов получат по 100 000 рублей каждый. После этого будут определены города, где будут воздвигнуты памятники. Ожидается, что первый памятник будет открыт 5 октября 2020 года – в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира», - резюмирует Игорь Рыбаков.

Инициаторами возведения в России монумента врачам-героям стали предприниматель Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко. Они считают, что каждый медицинский сотрудник в наше нелегкое время – герой. Объединив свои усилия, Игорь Рыбаков и Алексей Сергиенко планируют создать монумент, посвященный всем работникам медицинских учреждений как напоминание нынешнему и будущим поколениям о невероятной важности, самоотдаче и профессионализму этих людей.

Стоит отметить, что художник Алексей Сергиенко уже установил два памятника в Санкт-Петербурге – Российскому императору Александру II и первому генералу-полицмейстеру Санкт-Петербурга Антону Девиеру, который был признан лучшим социальным проектом России.

С первых дней пандемии Игорь Рыбаков предпринимает активные действия, направленные на борьбу с коронавирусом и поддержку граждан:

действия, направленные на то, чтобы как минимум 12 тысяч человек, работающие в компаниях Игоря Рыбакова, не остались без работы. Это переобучение, перепрофилирование и перевод сотрудников на новые рабочие места, развитие дистанционных каналов работы.

перед режимом самоизоляции на ресепшене SOK Арена Парк осуществлялась бесплатная раздача медицинских масок всем нуждающимся.

Рыбаков Фонд выделяет 100 млн рублей на программы помощи школьному сообществу. Прежде всего речь идет о развитии дистанционного обучения, в том числе о проекте по поддержке многодетных семей, в рамках которого 500 детей получат компьютеры для дистанционного обучения.

На YouTube-канале Игоря Рыбакова идет сбор средств для профилактики детского сиротства. Все собранные в течение 3-х месяцев средства, будут удвоены Рыбаков Фондом и переданы «Детским деревням SOS».

Источник: Глеб Климентьев PR-директор Игоря Рыбакова