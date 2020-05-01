Памятник врачам-героям в Новороссийске
В Новороссийске может появиться памятник врачам-героям, спасающим людей от коронавируса.
«Я призываю всех творческих жителей Новороссийска принять участие в конкурсе эскизов на лучший проект памятника врачам-героям, спасающим людей от COVID-19. И тогда, возможно, именно в Новороссийске будет установлен монумент», - говорит один из инициаторов возведения памятника врачам-героям, спасающим людей от коронавируса, предприниматель и филантроп Игорь Рыбаков, добавляя, что уже сейчас идет обсуждение места, где в городе может быть возведен памятник.
«Врачи, спасающие людей от Covid-19, представляют собой настоящих героев времен войны. Медработники, чья работа связана с милосердием и огромной ответственностью, – воины, рискующие жизнью своей и своих близких. И памятник, который будет воздвигнут всем врачам-героям, позволит помнить о героизме десятков тысяч человек, станет данью уважения за те подвиги, которые совершают сегодня врачи. Для города это будет знаковое и памятное место», - говорит Игорь Рыбаков, напоминая о том, что для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить свой проект на конкурс: www.врачи-герои.рф.
«Пять авторов лучших проектов получат по 100 000 рублей каждый. После этого будут определены города, где будут воздвигнуты памятники. Ожидается, что первый памятник будет открыт 5 октября 2020 года – в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира», - резюмирует Игорь Рыбаков.
Инициаторами возведения в России монумента врачам-героям стали предприниматель Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко. Они считают, что каждый медицинский сотрудник в наше нелегкое время – герой. Объединив свои усилия, Игорь Рыбаков и Алексей Сергиенко планируют создать монумент, посвященный всем работникам медицинских учреждений как напоминание нынешнему и будущим поколениям о невероятной важности, самоотдаче и профессионализму этих людей.
Стоит отметить, что художник Алексей Сергиенко уже установил два памятника в Санкт-Петербурге – Российскому императору Александру II и первому генералу-полицмейстеру Санкт-Петербурга Антону Девиеру, который был признан лучшим социальным проектом России.
С первых дней пандемии Игорь Рыбаков предпринимает активные действия, направленные на борьбу с коронавирусом и поддержку граждан:
- действия, направленные на то, чтобы как минимум 12 тысяч человек, работающие в компаниях Игоря Рыбакова, не остались без работы. Это переобучение, перепрофилирование и перевод сотрудников на новые рабочие места, развитие дистанционных каналов работы.
- перед режимом самоизоляции на ресепшене SOK Арена Парк осуществлялась бесплатная раздача медицинских масок всем нуждающимся.
- Рыбаков Фонд выделяет 100 млн рублей на программы помощи школьному сообществу. Прежде всего речь идет о развитии дистанционного обучения, в том числе о проекте по поддержке многодетных семей, в рамках которого 500 детей получат компьютеры для дистанционного обучения.
- На YouTube-канале Игоря Рыбакова идет сбор средств для профилактики детского сиротства. Все собранные в течение 3-х месяцев средства, будут удвоены Рыбаков Фондом и переданы «Детским деревням SOS».
Источник: Глеб Климентьев PR-директор Игоря Рыбакова