В Дивноморском появится новый памятник морякам – Героям Великой Отечественной Войны

/Великая Победа/

На берегу моря неподалёку от русла реки Мезыбь появится монумент, изображающий рубку торпедного катера «Г5».

Место установки памятника выбрано не случайно – именно тут базировался и проводил свои тренировки десант под руководством Цезаря Львовича Куникова. А в устье этой реки в целях маскировки заходили катера после боевых операций.

Сам памятник был изготовлен в Казани скульптором Эдуардом Шагеевым. Выполнен он по инновационной технологии из смеси стекловолокна и мраморной крошки. Этот материал не будет подвержен никакой коррозии, вызванной погодными условиями и близостью моря.

Также вокруг скульптуры будет установлен мемориал, на котором будут изображены 13 Героев Советского Союза – офицеров экипажей торпедных катеров, участников легендарной десантной операции по высадке на Малую Землю. Монумент высотой более трёх метров будет открыт 9 мая.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик