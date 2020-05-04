Маевка от Молодежного проспекта

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Не стоит грустить и скучать, ведь приятно и хорошо отдохнуть можно и дома, а приготовить шашлык в духовке - вполне реально и очень-очень вкусно!

Доказали это сотрудники Молодежного проспекта Центральной городской библиотеки им. Э.Э Баллиона.

2 мая в сообществе соцсети «ВК» отмечали на самоизоляции Майские праздники читатели отдела и подписчики.

Во время эфира ребята выяснили, что с домашними делами не соскучишься, всегда есть чем себя занять. Также поделились своими достижениями на самоизоляции, а главное поведали рецепты домашнего шашлычка из курицы и свинины.

Не нужно никакой улицы или мангала, чтобы почувствовать приход мая. А непосильным трудом можно заняться и дома: разобрать вещи, прибраться и прочие мелкие хозяйственные дела, ведь всё это требует времени и сил.

Источник: ЦГБ им. Баллиона