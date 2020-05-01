Студия 20 или искусство быть красивой «Дневной макияж»

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Очередное занятие «Студии 20» провели сотрудники Молодежного проспекта Баллионовской библиотеки в социальной сети «Инстарам» 29 апреля в формате прямого эфира.

Ведущая рассказала о бюджетных фирмах косметики, о правильном уходе за кожей перед макияжем и правильное его нанесение. Визажист показывала весь макияж на модели и рассказывала про каждый этап.

Так же в эфире было показано правильное оформление бровей и их окрашивание.

Источник: ЦГБ им. Баллиона