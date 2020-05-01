/Культура/

Студия 20 или искусство быть красивой «Дневной макияж»

Очередное занятие «Студии 20» провели сотрудники Молодежного проспекта Баллионовской библиотеки в социальной сети  «Инстарам»  29 апреля в формате прямого эфира.

Ведущая рассказала о бюджетных фирмах косметики, о правильном уходе за кожей перед макияжем и правильное его  нанесение. Визажист показывала весь макияж на модели и рассказывала про каждый этап.

Так же в эфире было показано правильное оформление бровей и их окрашивание.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Добавить комментарий

Последние новости

В Дивноморском появится новый памятник морякам – Героям Великой Отечественной Войны

Как выполняются работы в рамках реализации национальных проектов горожане смогут отслеживать на сайте администрации города

Глава Новороссийска общается с жителями онлайн

Игорь Дяченко по телефонам «горячей линии» ответил на вопросы горожан

Жесткий контроль режима самоизоляции дает свои результаты