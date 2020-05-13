11 мая. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотеки им. Э.Э. Баллиона:

Ежедневный марафон публикаций был начат с акции «Памятники Победы». На этот раз подписчики социальной сети«Инстаграм» узнали о мемориальном комплексе «Прохоровское поле», где во время Великой Отечественной войны разворачивались одни из самых страшных в истории танковых боев.

Публикация не только содержала интересную информацию, но и была дополнена красочными фотографиями.

Памятные публикации к году памяти и славы в рамках конкурса "Мы о войне стихами говорим" – продолжаются! Так, в социальной сети ВКонтакте появилась видеозапись, в которой юная участница клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» - Крамаренко Камилла читает стихотворение советского поэта Михаила Исаковского «Куда б ни шел, ни ехал ты».

А во второй половине дня о Великой Отечественной войне стихами говорила новороссийская поэтесса, артистка любительского театра – Полозова Марина, которая прочла стихотворение Дмитрия Попова «22 июня».

За короткий промежуток времени данные публикации собрали положительные отметки и отзывы.

Акция памяти «Наш бессмертный полк» продолжили несколько публикаций. Был опубликован рассказ о рядовом Давыденко Николае Михайловиче, который воевал в Новгородской области. Был тяжело ранен.

А также размещен пост о еще одном герое Великой Отечественной войны – Тихонюк Семене Васильевиче. Он доблестно проявил себя на службе. Денно и нощно охраняя в стрелковом отряде «Дорогу жизни», связывавшую Ленинград с большой землей.

Акция памяти «Георгиевская ленточка» была также продолжена. В ней приняла участие читательница библиотеки, подчеркнув, что День Победы в ее семье – главный праздник, который они проводят все вместе за просмотром культовых фильмов о ВОв.

Марафон чтения «Литература Победы» оказался очень близок подписчикам странички Баллионовской библиотеки в социальной сети «Инстаграм».

В основе замечательной книги советского писателя, журналиста Михаила Шолохова «Судьба человека» лежит реальная история, произошедшая с автором.

Публикация была дополнена аннотацией и иллюстрациями.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко:

«Рисунки Победы. Мы помним, мы гордимся» видео пост 6+

На базе библиотеки функционирует арт-школа «Гамма». В ней дети и взрослые учатся рисовать, преподаватели готовят учеников к поступлению в СУЗы И ВУЗы. Юные художники арт-школы откликнулись на призыв нарисовать рисунки ко Дню Победы. С конца апреля на страницах библиотеки в социальных сетях регулярно размещались рисунки ребят.

Библиотекарь Маргарита Быценко собрала все рисунки, сделанные юными воспитанниками арт-школы «Гамма» ко Дню великой Победы и сделала видео пост «Рисунки Победы. Мы помним, мы гордимся».

Библиотека-филиал № 8:

Ежедневный пост «Этот день в истории» был посвящен «Алмазной сутре» — первой из дошедших до наших дней книг, которая имеет точно обозначенную дату выхода в свет. Она была напечатана в Китае 11 мая в 868 году.

"Алмазная сутра", перевод на китайский язык очень почитаемого буддистами древнего текста, была издана за сотни лет до появления техники шрифтовой печати в Европе при помощи ксилографии — способа массового снятия копий.

Сутра представляла собой почти пятиметровый свиток бумаги серого цвета с иероглифами, отпечатанными с помощью деревянных клише и обернутый вокруг деревянной основы.

Ныне книга входит в коллекцию Британской библиотеки в Лондоне и является наиболее ценным предметом экспозиции, посвященной искусству и культурным традициям знаменитого "Шелкового пути" - дороги, связывавшей восток и запад Евразии.

Источник: ЦГБ им. Баллиона