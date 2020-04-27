Онлайн-конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим» набирает обороты

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К году памяти и славы новороссийские литераторы, а также юные друзья исторического клуба «ИСТОКИ» принимают участие в онлайн-конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим».

По условиям положения данного конкурса, работы участников должны публиковаться в социальных сетях учреждений культуры. В связи с чем, на следующей неделе подписчиков Баллионовской библиотеки в социальной сети ВКонтакте, а также в Инстаграм ждут видеопубликации конкурсных работ.

Первая конкурсная видеозапись принадлежит новороссийской поэтессе, руководителю клуба «ИСТОКИ» – Коноваловой Алевтине Юрьевне. Звучит авторское стихотворение - «Ты не плачь».

Источник: ЦГБ им. Баллиона