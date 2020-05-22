Зрителей в театре приравняют с клиентом прачечной в санитарных нормах?

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По Первому каналу 21 мая министр культуры России Любимова поделилась наработками чиновников от культуры как будет жить и работать отрасль в условиях требований Роспотребнадзора.

Музеи. Норма на одного посетителя - 20 кв.м!!! например, в музей Новороссийска по одному человеку в зале. Даже экскурсовод не помещается. Или он будет без слушателя.

Филармонии. Ищут способ организации концертов, чтобы артисты и музыканты соблюдали на сцене нормы социальной дистанции. Вы оркестр представляете с размещением музыкантов на расстоянии 1,5 метров друг от друга?

А в зале размещение зрителя в шахматном порядке. Это и театр, и кинотеатр, и цирк, и концертный зал. А если мы семьей и с ребенком? Мы же дома социальную дистанцию соблюдать не будем. Почему мы не можем сидеть все вместе и погружаться в искусство?

И артисты на сцене должны соблюдать эту дистанцию. По мнению министра!

Поразил Евгений Миронов, который сейчас в театре думает - какие оставить спектакли в репертуаре, чтобы артисты близко не подходили друг к другу!!! Вот в какие рамки чинуши загоняют культуру под прикрытием санитарных требований.

Что будем делать???

Андрей Фонарев