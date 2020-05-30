Алексей Воробьев поделился творческими планами после пандемии

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Во время пандемии коронавируса творческая жизнь Алексея Воробьева бьет ключом.

В интервью радио Sputnik певец рассказал, как снимал клип во время самоизоляции и приоткрыл завесу тайны своего нового фильма.

"О чем фильм, рассказать не могу, потому что мне очень дорога эта идея, я не хотел бы, чтобы кто-то снял подобное кино до того, как я это сделаю. Могу сказать, что это экшн-фильм, в нем огромное количество трюков, стрельбы, смешные диалоги. В нем будет все то, что я люблю: любовь, юмор, безумное и интересное сплетение сюжета, где все не так просто. Зритель не сможет отгадать, что будет дальше. Когда я сижу в кинотеатре, как и многие, пытаюсь угадать, что будет дальше. И если угадываю, мне становится немного скучно. Поэтому я ставил своих героев в тупиковые ситуации, чтобы было максимально трудно угадать движение сюжета дальше", – рассказал Алексей Воробьев.

Новая музыка в основном будет о любви, признается Алексей Воробьев. Недавно вышла песня про то, что происходит в мире, про самоизоляцию.

Песня называется Let's stay home tonight. Я снял клип на эту песню, когда в Лос-Анджелесе все уже было закрыто и выйти на улицу с камерами было предельно трудно. Но мы были в полных защитных костюмах, и даже у полиции не возникло вопросов. Этот клип о любви, о том, как два человека в момент пандемии, в момент очень непростой ситуации в мире, встречаются и влюбляются, но даже не могут прикоснуться друг к другу. В этом клипе я показал много всего, что действительно происходит в мире – брал истории людей из интернета", – рассказал Алексей Воробьев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/