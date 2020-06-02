ШОК! Голливудская актриса не запаривается с ролями

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Новый сериал, идеалы и стратегия выбора образа.

В современном обществе актёры одной роли имеют некоторое порицание. Когда ты видишь, например, мента в фильме и заинтересовываешься карьерой человека, то ожидаешь увидеть разнообразие. Но если не находишь его, так и хочется спросить: "Неужели тебе неинтересно попробовать себя в разных образах?".

Так и актриса Мишель Докери ("Аббатство Даунтон", "Джентельмены"), отвечая на вопрос журналиста веб-сайта Collider о тактике выбора роли, только пожала плечами. Она совершенно не ставит вопрос в стиле: "Я уже играла такой образ, значит нужно попробовать другой". По её мнению, ограничения только по сценарию и персонажу слишком мало для принятия решения.

"В конце концов это становится чем-то большим" - сказала актриса. При первом разговоре с командой проекта она интуитивно понимает: нравятся ли ей эти люди; считает ли она, что они сработаются; восхищает ли её работа коллег. - "Поэтому дело не только в сценарии и персонаже, это должно быть просто идеальное сочетание".