/Культура/
В современном обществе актёры одной роли имеют некоторое порицание. Когда ты видишь, например, мента в фильме и заинтересовываешься карьерой человека, то ожидаешь увидеть разнообразие. Но если не находишь его, так и хочется спросить: "Неужели тебе неинтересно попробовать себя в разных образах?".
ШОК! Голливудская актриса не запаривается с ролями
Новый сериал, идеалы и стратегия выбора образа.
В современном обществе актёры одной роли имеют некоторое порицание. Когда ты видишь, например, мента в фильме и заинтересовываешься карьерой человека, то ожидаешь увидеть разнообразие. Но если не находишь его, так и хочется спросить: "Неужели тебе неинтересно попробовать себя в разных образах?".
Так и актриса Мишель Докери ("Аббатство Даунтон", "Джентельмены"), отвечая на вопрос журналиста веб-сайта Collider о тактике выбора роли, только пожала плечами. Она совершенно не ставит вопрос в стиле: "Я уже играла такой образ, значит нужно попробовать другой". По её мнению, ограничения только по сценарию и персонажу слишком мало для принятия решения.
"В конце концов это становится чем-то большим" - сказала актриса. При первом разговоре с командой проекта она интуитивно понимает: нравятся ли ей эти люди; считает ли она, что они сработаются; восхищает ли её работа коллег. - "Поэтому дело не только в сценарии и персонаже, это должно быть просто идеальное сочетание".
Так отвечала Докери в интервью о сериале "Защищая Джейкоба". Этот проект от Apple TV+ рассказывает о семье Энди (Крис Эванс) и Лори Барбера (Мишель Докери), а также об их сыне Джейкобе (Джейден Мартелл), которого обвиняют в убийстве. Сам он объявляет себя невиновным. Однако это уже пошатнуло до того крепкие семейные узы. Конечно, родители стремятся поверить в невиновность сына, а его отец, помощник окружного прокурора - оправдать. Но теперь семейные взаимоотношения вынуждены пройти проверку на прочность. Так ли хорошо Энди и Лори знают своего сына? Или даже... Так ли хорошо они знают друг друга?
А что вы думаете о критериях выбора ролей?
Автор: Марк Тютюнник
Автор: Марк Тютюнник